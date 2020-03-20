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Batı Şeria'da koronavirüse yakalanan 17 Filistinli iyileşti

Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da şu ana kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 17 Filistinlinin tedavilerinin ardından iyileştiğini duyurdu.

20.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:34
Batı Şeria'da koronavirüse yakalanan 17 Filistinli iyileşti
Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da şu ana kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 17 Filistinlinin tedavilerinin ardından iyileştiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Mart'ta Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde turistlerin kaldığı ve ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği oteldeki çalışanların, tedavilerinin ardından iyileştiklerini belirtti.
Mulhem, otel çalışanları ve onlarla temas ettikleri belirlenen 17 kişinin tedavilerinin sona erdiğini ancak ihtiyaten evlerinde karantinalarının süreceğini ifade etti.
Bu iyileşmelerin Filistin sağlık kurumları adına büyük başarı olduğunu vurgulayan Mulhem, böylece Batı Şeria'daki mevcut Kovid-19 vaka sayısının 48'den 31'e düştüğüne dikkati çekti.
Filistin'deki Kovid-19 önlemleri
Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.
Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.
İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Filistin yönetimi ile koordineli şekilde Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.
Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ise 18 Mart Çarşamba akşamı Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler : Batı Şeria, Filistin, Güncel

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