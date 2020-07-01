Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.

01.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:49
Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan kentlerde 5 gün boyunca genel karantina uygulanacağını açıkladı.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında 3 Temmuz Cuma gününden itibaren Batı Şeria'daki 11 kentin 5 gün boyunca kapatılacağını, bu kapsamda şehirlerarası ve şehir içi ulaşımın da durdurulacağını belirtti.
Mulhim, fırın, eczane ve bakkalların ise yasağın kapsamı dışında tutulacağını ifade ederek, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bu adımın atıldığını kaydetti.
Vaka sayısı 3 bini geçti
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak işgal altındaki Doğu Kudüs dahil ülkedeki vaka sayısının 3 bin 95'e yükseldiğini açıkladı.
Virüse yakalananlardan 634'ünün iyileştiğini aktaran Bakanlık ayrıca, işgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısını 2 bin 765, can kaybını ise 9 olarak açıklamıştı. Batı Şeria’da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle 5 gün boyunca genel karantina uygulanacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:13: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 00:11: Sudan ordusu, iktidar ortaklarının "ülkeyi parçalamak için ırkçı proje yürüttüğü" iddialarını... - Haber 00:11: Gine'de ocak-mart arasındaki protestolarda ölen 8 genç yeni defnedilecek - Haber 00:08: KKTC'de 75 gün sonra ilk Covid-19 vakası - Haber 00:07: ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Haber 23:04: Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu - Haber 22:41: Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu - Haber 11:55: İstanbul'da eski koca dehşeti! Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı - Haberler 08:47: Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi - Haberler 01:03: Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı - Spor