Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle Palmiye Pazarı kutlamaları kilise dışında yapıldı

Hristiyanların Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişini kutladıkları Palmiye Pazarı Bayramı etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Şeria'da kilise dışında yapıldı.

13.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:23
Hristiyanların Hazreti İsa'nın Kudüs 'e girişini kutladıkları Palmiye Pazarı Bayramı etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Batı Şeria'da kilise dışında yapıldı.
Batı Şeria'nın Cifna beldesinde Palmiye Pazarı Bayramı, bu yıl kilisede düzenlenen ayinler yerine palmiye ağacı yapraklarıyla süslü araç konvoyuyla kutlandı.
Konvoyu selamlamak için evlerin kapılarına ve pencerelerine çıkan belde sakinlerine zeytin dalları hediye edildi.
Konvoyda bulunan Cifna Rum Ortodoks Kilisesi Papazı George Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde Palmiye Pazarı'nı kilisenin içinde kutladıklarını ancak şartları göz önüne alarak bu şekilde bir çözüm bulduklarını belirtti.
Avad, "Bu barış ülkesinde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamak arzusuyla bizi koronavirüs ve işgal virüsünden koruması için Tanrı'ya dua ediyoruz." dedi.
Hristiyan inancına göre, Paskalya'dan önceki son pazar, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı", bayram olarak kutlanıyor.
Filistin hükümeti, 23 Mat'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 288'e yükselmişti. Batı Şeria’da Kovid-19 nedeniyle Palmiye Pazarı kutlamaları kilise dışında yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Kudüs, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Haberler ›› Güncel ››Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle Palmiye Pazarı kutlamaları kilise dışında yapıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:08: ABD'de kasırga 6 can aldı - Haber 10:07: Askıda ekmekten sonra askıda maske - Haber 10:07: Korona virüs nedeniyle ertelenen olimpiyatların faturası ağır oldu - Haber 10:06: Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada - Haber 10:06: Bolu'daki yaylalarda "renk cümbüşü" yaşanıyor - Haber 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:37: ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor - Haber 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler