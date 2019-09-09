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Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı.

09.09.2019 16:10 Batı Şeria'da şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı
Batı Şeria'nın El Bireh şehrinde, İsrail ordusu ile Filistinliler arasında çıkan şiddetli çatışmada 25 Filistinli yaralandı.
Filistin'in Batı Şeria bölgesine bağlı El Bireh şehrinde İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Bessam Essayih için bir araya gelen Filistinliler ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışma yaşandı. Olayda göz yaşartıcı gaz ve plastik kurşun kullanan İsrail askerleri 25 Filistinliyi yaraladı. Filistinliler ellerine alıkları taşla İsrail askerlerine karşılık verdi.
İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
(İHA)

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

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