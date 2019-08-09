Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını taşladı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinde kaybolan bir askerin ölü bulunmasından dolayı yolları kapatarak Filistinlilere ait araçları taşladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca gayri meşru Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yolları kapatarak Filistinlilere ait araçları taşladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, el-Halil kenti yakınlarında aracı Yahudi yerleşimciler tarafından taşlanan bir Filistinli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nablus çevresindeki Havara Caddesi'ni kapatan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait araçların geçişine izin vermiyor ve Filistinlilere ait olduğunu tespit ettikleri araçları taşlıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da dün gece saatlerinde hakkında kayıp ihbarı verilen bir askerin bu sabah cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 18 yaşındaki İsrail askerinin cesedine ulaşıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA