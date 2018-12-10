Batı Şeria'da Yapılan Saldırıda Yaralı Sayısı 11'e Yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentindeki bir otobüs durağında bekleyen insanlara yoldan geçen bir araçtan ateş açılmış, saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Resmi makamlarca, yaralı sayısını yenilenerek 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüs durağında bekleyen insanlara hareket halindeki bir araçtan ateş açılmış, ilk belirlemelerde 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail
polisinden yapılan son açıklamada ise saldırıda 7'si ağır 11 kişinin yaralandığını ve yaralıların Yahudi olduğunu kaydedildi.
Saldırı, insanların otobüs durağında dans ederken meydana geldiği ve saldırının ardından şahısların kaçtığı doğrulandı. Polis
, olayın ardından 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve bölgeye giren ve çıkan tüm araçların kontrol edildiğini vurguladı. - BATI ŞERİA
Ramallah,Batı Şeria
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09