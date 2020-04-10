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Batı Şeria'daki Hristiyanlar kronavirüs nedeniyle "Kutsal Cuma"yı evlerinde andı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle kiliseler kapalı olduğu için "Kutsal Cuma"yı evlerinde andı.

10.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:28
Batı Şeria'daki Hristiyanlar kronavirüs nedeniyle
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Hristiyanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle kiliseler kapalı olduğu için "Kutsal Cuma"yı evlerinde andı.
Hristiyan inanışına göre Paskalya Bayramı öncesi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği gün olan "Kutsal Cuma", bu yıl Batı Şeria'da kapalı olan kiliselerin kapıları önünde az sayıdaki Hristiyan din adamı tarafından anıldı.
Batı Şeria'daki Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin 'de yaşayan Hristiyanların Kovid-19 salgınının yayılması tehlikesine karşı bayramlarını dualar ve ilahiler eşliğinde evlerinde kutladıklarını söyledi.
Salman ayrıca "Doğuş Kilisesi dahil olmak üzere kiliseler ilk kez insanlara kapandı." ifadesini kullandı.
Filistin'de ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü 5 Mart'tan itibaran tüm cami ve kiliseler kapatılmıştı.
Filistin hükümeti ülkedeki Kovid-19 vaka sayısını 266 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Filistin, Güncel
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