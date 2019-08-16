Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim
'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kurulundan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde araçla ezme girişimi sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin de "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedildi ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.