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Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı.

16.08.2019 18:12
Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'in güneyinde Yahudi yerleşimcilere yönelik araçlı saldırıda 2 yerleşimci ağır yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kurulundan (KAN) yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde araçla ezme girişimi sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yaralıların tedavi altına alındığı, saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin de "vurularak etkisiz hale getirildiği" kaydedildi ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.
Batı Şeria'nın güneyinde araçla saldırı girişimi

Beytüllahim, Batı Şeria, Güncel

Kaynak: AA

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