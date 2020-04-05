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Batı Trakya'da, atanmış Gümülcine Müftüsü Cihat Halil'in keyfi uygulamaları tepkilere neden oldu

Yunanistan'da devlet tarafından Gümülcine Müftülüğüne geçici olarak atanan müftü Cihat Halil'in keyfi uygulamaları, Müslüman Türk azınlığın tepkilerine neden oldu.

05.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:20
Batı Trakya'da, atanmış Gümülcine Müftüsü Cihat Halil'in keyfi uygulamaları tepkilere neden oldu
Yunanistan'da devlet tarafından Gümülcine Müftülüğüne geçici olarak atanan müftü Cihat Halil'in keyfi uygulamaları, Müslüman Türk azınlığın tepkilerine neden oldu.
Batı Trakya Camileri din görevlilerince yayımlanan açıklamada, devlet tarafından geçici olarak atanan müftü Halil'in, Batı Trakya azınlığının haklarının tescil edildiği tüm belgelere aykırı olarak Gümülcine Müftülüğüne atandığı ve göreve başladığı günden itibaren keyfi uygulamalar yaptığı ifade edildi.
Açıklamada Halil'in, son dönemde Müslüman halkın ve mütevelli heyetlerinin seçtiği ve haklarında herhangi bir şikayetin bulunmadığı din görevlilerini hiçbir sebep göstermeden görevlerinden azlettiği belirtildi.
Halil'in seçilmiş din adamları yerine keyfi atamalar gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"(Halil tarafından) Son dönemde Gümülcine Harmanlık Mahallesi İmam Hatibi Nihat Kaplan ve Şapçı Kasabası İmamı Ali Emin'i, görevlerinden azlederek yerlerine başka din görevlileri atamıştır. Bütün dünyanın karantinada olduğu, bölgemizde camilerin cemaate kapalı olduğu, insanların evlerinde kaldığı bir dönemi fırsat bilerek yapmış olduğu bu keyfi uygulamalarını kınıyoruz. İnsani ve hukuki teamüllere aykırı görevlerinden azledilen din görevlisi arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu, mütevelli heyetleri ve halkın mücadelesini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Gümülcine'de 2018'de müftülük makamının emeklilik nedeniyle boşalmasının ardından bu makama Yunan devleti tarafından geçici olarak atanan Cihat Halil, kısa bir süre önce Gümülcine Harmanlık Mahallesi Camisi ve Şapçı kasabasındaki Hamidiye Camisi'ndeki imamları görevden alarak yerlerine yeni kişiler atadı. Halil'in bu uygulaması, Gümülcine'de ve Şapçı'da Müslüman halk arasında rahatsızlığa neden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Trakya, Müftü, Güncel
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