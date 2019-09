Batı Trakya'da ek derslik ve yeni okul binası için velilerden eylem

Batı Trakya'daki İskeçe Muzaffer Salihoğlu Ortaokul-Lisesi öğrenci ve velileri, Yunanistan Eğitim Bakanlığının öğrenci sayısındaki artışı gerekçe göstererek "sabah ve öğleden sonra" şeklinde ikili eğitime geçilmesi kararını protesto etti.Öğrenci ve velilerin eylemine İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Radikal Sol İttifak'ın (SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek ve Değişiklik Hareketinin (KİNAL) İskeçe milletvekili Burhan Baran, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da destek verdi.Okul Aile Birliği ve Encümen Heyeti'nin kararıyla gerçekleştirilen eylemde, kent merkezindeki okulun önünde toplanan veli ve öğrenciler, "Cezaevi değil okul istiyoruz", "Eğitimdeki engeller kaldırılsın" şeklinde slogan atarak Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı İskeçe Temsilciliği binasına kadar yürüdü.Aralarında SYRİZA milletvekili Zeybek ve KİNAL milletvekili Baran'ın da bulunduğu veli heyetinin taleplerini iletmek üzere Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos Efremidis ile görüşmesinin ardından gösteri sona erdi.Okula çantasız gelen ve derse girmeyen öğrenciler, öğretmenlerin de okula girmesine izin vermedi.Eylemde, Türkçe ve Yunanca "Bina sorununa acil çözüm", "740 can kaç metrekareye eşittir?", "2019'da bodrumda eğitim" ve "Yasalar önünde eşitliğe evet, aldatılmaya hayır" yazılı pankartlar açıldı.Encümen Heyeti Başkanı Erhan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğrenci sayısının artması nedeniyle derslik sıkıntısı yaşandığını belirterek, bir an önce buna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Okuldaki sorunla ilgili Yunan makamlarının bilgilendirildiğini ancak henüz bir çözüm bulunmadığını anlatan Hüseyin, "Bu yıl 77 mezun verdik, buna karşılık 161 yeni kayıt yaptık. Şu anda 200 kişilik kapasiteli okulumuzda yaklaşık 750 öğrencimiz bulunuyor. Yaz tatilinde bu sorunu yetkili makamlara ilettik. Maalesef şu ana kadar çözüm yolunda adım atılmadı. Bu nedenle eylem kararı aldık." dedi.Hüseyin, okuldaki soruna çözüm olarak getirilmek istenilen ikili eğitim uygulamasını velilerin kabul etmediğini vurgulayarak, ilgili tüm mercilerin istemesi durumunda soruna kolayca çözüm bulunabileceğini kaydetti.Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de benzer derslik sıkıntısı yaşandığını ancak prefabrik dersliklerle soruna kısa sürede çözüm bulunduğunu anımsatan Hüseyin, şunları kaydetti:"Atina bölgesinde benzer bir bina sorunu yaşandığını ve velilerin itirazı üzerine prefabrik derslik ekleyerek çözüm bulunduğunu öğrendik. Demek ki, istenirse çözüm zor değil. Biz de buna benzer bir çözüm istiyoruz. Asıl ihtiyacımız olan yeni okul inşa edilinceye kadar geçici prefabrik derslikler yapılmasını ve çift vardiyalı eğitimin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Çift vardiyalı eğitimi ne öğrenciler ne de veliler istiyor."Hüseyin, Batı Trakya Türk azınlığının eğitimi konusunda Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşmalar mevcut olduğuna işaret ederek, "Bizim arzumuz, iki ülkenin azınlıkla ilgili sorunların çözümü noktasında mutabakata varmaları ve bir an önce bu gibi sorunlara çözüm bulunması. Başka bir şey istemiyoruz." ifadesini kullandı.Okul Aile Birliği Başkanı İlker Topal da İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi'nin şu anda en büyük sorununun derslik ve bina olduğuna işaret ederek, "Bu soruna tüm öğrencilerimizin aynı saatlerde eğitim göreceği acil bir çözüm istiyoruz. Şu anda uygulanmak istenilen sabahçı ve akşamcı eğitime itiraz ediyoruz." dedi.İskeçe'de acilen ikinci bir azınlık ortaokul-lisesine ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Topal, şunları kaydetti:"Okulumuzdaki sorunun çözümü için geçici olarak prefabrik derslikler inşa edilmesini istiyoruz. Ancak, uzun vadede çağdaş bir okulda bulunan laboratuvar gibi bölümleri olan sağlıklı bahçesi ve spor alanları olan yeni bir okul inşa edilmesi lazım. Arzumuz, buradaki sıkıntının bir an önce devletimiz tarafından fark edilmesi ve yaşanan soruna ivedilikle çözüm bulunarak öğrencilerin derse başlamasıdır."Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) da Yunan makamlarına azınlık mensubu öğrencilerin okul ve derslik ihtiyaçlarının karşılanması için ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında bulundu.BTTADK'den yapılan yazılı açıklamada, İskeçe'deki Azınlık Ortaokul-Lisesi'nin Yunanistan'ın üyesi bulunduğu Avrupa kriterlerini karşılamadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"İskeçe'deki soydaş velilerin, bu sağlıksız ve derme çatma yapının iyileştirilmesi ve ayrıca azınlık çocuklarına ülkemize yakışır, AB'nin kriterleri temelinde çağdaş eğitim standartlarını karşılayan modern bir eğitim yuvası kazandırılması talebiyle başlattıkları barışçıl ve haklı mücadeleyi destekliyoruz. Azınlık mensubu Yunan vatandaşları olarak, yerel ve ulusal düzeydeki seçilmiş ve atanmış yöneticilerimize ülkemiz adına utanç verici olan ve eğitim hakkımızın elimizden alınması anlamında hem ülkemizin hukukuna, hem de uluslar arası hukuka aykırı bu duruma yeni mağduriyetler ve bir trajedi yaşanmadan ivedilikle çözüm bulunması çağrısında bulunuyoruz."Türk azınlığın İskeçe ve Gümülcine'de yeni azınlık orta okul ve liseleri açılması yönündeki talepleri Yunan yönetimi tarafından cevapsız bırakılıyor.