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Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

12.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:30Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hüseyin'den Şahin'e ziyaret
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.
NKÜ'den yapılan açıklamaya göre,, Şahin'in ziyarette üniversitesinin sosyal, kültürel ve bilimsel projelerindeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "Öğrencilerimizin eğitim, öğretim yılı boyunca onlara her türlü desteği sağlama konusunda çalışmalarımızı yapmaktayız. Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası da eğitimlerini en iyi şekilde almaları konusunda onlara yardımcı olabilmek öncelikli hedeflerimizdendir" ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Üniversitesi, Batı Trakya, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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