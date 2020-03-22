Batı Trakyalı gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya hayatını kaybetti

Batı Trakya'da, Müslüman Türk azınlığın kanaat önderlerinden gazeteci yazar Feyzullah Hasankahya, 55 yaşında yaşamını yitirdi.Bir süredir tedavi gördüğü İskeçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hasankahya'nın naaşı, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından doğduğu Demircik köyünde defnedildi.Feyzullah Hasankahya kimdir?İskeçe'ye bağlı Demircik Köyü'nde 1965 yılında doğan Feyzullah Hasankahya, İstanbul İsmailağa Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi almıştı.Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesini bitiren Hasankahya, 1993'te Batı Trakya'ya döndü ve İskeçe Müftülüğü bünyesindeki Vaaz ve İrşad heyetinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.İskeçe'de yayımlanan Millet Gazetesinin kurucuları arasında yer alan Hasankahya, Türk azınlığa yapılan haksızlıkları gazetesindeki köşesinde yıllarca cesurca dile getirmişti.İskeçe ve Gümülcine'deki müftülüklere atama yoluyla görevlendirme yapılmasını eleştiren Hasankahya, 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Hasankahya hakkında, gazetedeki yazıları nedeniyle Yunan devleti tarafından açılmış birçok dava bulunuyordu.

Kaynak: AA