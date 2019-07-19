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Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artacak

Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.

19.07.2019 08:40 Batı ve güney kesimlerde sıcaklık artacak
Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ile 4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor. Bu bölgede yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklığının ülkenin batı ve güney kesimlerinde 2 ile 4 derece artması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ordu, Güncel

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