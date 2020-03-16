Batı ve Orta Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı ve Orta Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
16.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:46
Batı ve Orta Akdeniz 'de gece saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Akdeniz'de bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Akdeniz'de bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Manşet
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