11.06.2019 12:19
Haberler» Güncel » Haber

Batı ve Orta Karadeniz için sağanak ile dolu uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz için sağanak ile dolu uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Batı ve Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Kaynak: AA
Bolu, Amasya, Karadeniz, Güncel