Batı ve Orta Karadeniz için sağanak ile dolu uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz
için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bolu
, Karabük
, Kastamonu
, Çorum
ve Amasya
'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Kaynak: AA
Bolu
, Amasya
, Karadeniz
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