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BATİAD Başkanı Bekir Taner Ateş oldu

Bekir Taner Ateş, Bayrampaşa Tekstilci İşadamları Derneği (BATİAD) tarafından gerçekleştirilen olağan kongrede başkanlığa seçildi.

25.09.2019 11:06BATİAD Başkanı Bekir Taner Ateş oldu

Bayrampaşa Tekstilci İşadamları Derneği'nde (BATİAD) olağan kongre gerçekleşti. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede 2 ayrı liste yarıştı. Samimi ve dost ortamında gerçekleşen kongrede Ateş İplik'in sahibi İTO ve MÜSİAD Üyesi Bekir Taner Ateş 132 oy, rakibi Erhan Can ise 120 oy aldı.

"BURADA SADECE BEN DEĞİL, HERKES KAZANDI"

Başkan seçilen Bekir Taner Ateş, "Buradan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok demokratik bir seçim oldu. Burada sadece ben değil, herkes kazandı. Ben Erhan Can kardeşimi sahneye davet ediyorum. O da kazandı bu işten. Yeni yönetim Bayrampaşa tekstil camiasına hayırlı olsun" dedi.


Bayrampaşa, Erhan Can, Güncel

Kaynak: Bültenler

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