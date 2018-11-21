Batıçim, Dünya Çimento Birliği'ne Katıldı

Batı Anadolu Grubu İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, Türkiye'nin dünya çimento ve klinker ihtiyacı söz konusu olduğunda çok önemli bir konumda bulunduğunu belirtti. Ünal, "Önümüzdeki yıl Türkiye'nin rakibi olan ülkelerde değişik nedenlerle önemli duraksamalar yaşanacak ve ülkemiz 2019 yılında dünya çimento ihracatında kritik bir konuma sahip olacak. Biz de 2019 yılına hazırlanırken sektör odaklı uluslararası bir platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Dünya Çimento Birliği Genel Sekreteri Norman Greig, Batıçim'in Dünya Çimento Birliği'ne katılımı nedeniyle çok memnun olduklarını belirtirken, "Dünya çimento endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri olan Batıçim ile, çimento endüstrisini dünya çapında tanıtma ve endüstrideki en iyi uygulamaları paylaşma yolunda beraber çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Batı Anadolu Grubu bugün Batıçim ve Batısöke çimento fabrikalarında yıllık 4,05 milyon ton klinker üretim kapasitesi ve 5,8 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile faaliyetlerine devam ediyor. 2013 - 2018 yılları arasında toplam 1 milyar TL yatırım yapan Batıçim Batı Anadolu Grubu ayrıca Batıbeton İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli il ve ilçelerindeki toplam 3 milyon metreküplük kapasiteye sahip 22 hazır beton tesisi ve 1.100 çalışanı ile bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlıyo