Batık Kent" Savaşan Köyü Cazibe Merkezi Oluyor

Kaynak: AA

HALİL FİDAN - Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil edilen Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı dolayısıyla büyük bölümü sular altında kalan Savaşan köyündeki terk edilmiş taş evlerin restore edilerek butik otel hizmeti vermesi planlanıyor.Güneydoğu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü ile Ege kasabasını andıran Halfeti , sahip olduğu değerlerle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.İlçeye gelen ziyaretçilerin tekne turuyla görebildiği ve büyük bölümü sular altında kaldığı için "batık kent" olarak nitelendirilen Savaşan köyü, bölgeyi ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Su altında kalan caminin minaresiyle Halfeti'nin simgesi konumuna gelen bölgede, terk edilmiş farklı yapıdaki taş evlerin restore edilerek butik otel hizmeti vermesi planlanıyor.İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak , AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelliklerinden dolayı "Sakin şehir" ağına dahil edilen turizm kenti Halfeti'de, önemli hizmetler sunmaya çalıştıklarını söyledi."Turizm alternatifleri çeşitlenmiş olacak"Göreve başladıktan sonra özellikle turizm alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Albayrak, sahil düzenlemesinden tekne turlarına, fiyat düzenlemesinden otoparka ve konaklamaya kadar tüm sorunları çözdüklerini vurguladı.Albayrak, turizme katkı olması açısından Savaşan bölgesindeki yapıları farklı şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirerek, şunları ifade etti:"Büyük bölümü sular altında kalan Savaşan ile alakalı turizm planlarımız var. Bu bölgelerde kamulaştırılmış olan evleri butik otellere çevireceğiz. Orada restoranlar, hediyelik eşya satan yerler yapılacak. Böylelikle turizm alternatifleri çeşitlenmiş olacak. Bu sayede sadece eski Halfeti değil, aynı zamanda Çekem ve Savaşan bölgesini de içine alarak ciddi bir turizm havzası oluşacak. Çünkü buralar gerçekten çok dikkat çekiyor. Biz de insanların burada daha keyifli zaman geçirebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz."Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal da Savaşan'ın eski bir Makedon yerleşimi olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'ye yapılan saldırılarda meydan savaşlarının söz konusu yerde gerçekleştiğini bildirdi."İlçenin simgesi konumunda"Bölgedeki en eski kiliselerden birinin bu köyde olduğunu, kilise içerisinde farklı formlarda yüze yakın haç kabartması bulunduğunu dile getiren Özdal, şunları kaydetti: Fırat 'ı besleyen derelerden biri de bu köyün dağlarından akıp geliyor. Şu an eski dere yatağı baraj suları ile dolunca güzel bir kanyon oluştu. Köyün doğası da çok zengin. Bölgeye göç eden kuşlar üremek için bu köyü seçiyor, köyün eski girişindeki kayalıklarda ise sırtlan yuvaları var. Savaşan köyü, su altında kalan cami minaresi ve farklı yapıdaki tarihi evleriyle ilçenin simgesi konumunda. Dolayısıyla tekne turlarının en önemli rotası bu bölge olmuş. Şu anda köyde insanların oturup çay içecekleri yerler mevcut. Önümüzdeki dönemde beklentimiz buranın daha düzenli hale gelmesi, oradaki atıl durumdaki suyun üstünde kalmış evlerin bir şekilde işlevlendirilmesi. Bu gerçekleşirse Halfeti daha çok ilgi görmeye başlayacaktır."Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Halfeti ilçesinin doğal güzellikleri ve hikayesiyle her yıl birçok ziyaretçi çeken bir yer olduğunu hatırlatarak, özellikle Savaşan bölgesinde uzun yıllardır kullanılmayan evlerin uygun projeyle butik otel, restoran, çay bahçesi gibi yerlere dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi.Bölgede turizm sezonunun dolu dolu geçtiğini vurgulayan Çoban, "Batık kent diye tabir ettiğimiz Savaşan herkes tarafından biliniyor ve insanlar mutlaka burayı görmek istiyorlar. Bu anlamda bu projeler önemli olacaktır. Bu sayede tekne turlarının süresi uzayabilir ve bu durum hem Halfeti halkına ve bölge turizmine katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.