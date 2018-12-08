BATISİAD Batı Trakyalı İş Adamlarını Ağırladı

BATISİAD'ın davetlisi olarak Bursa'ya gelen DEİK Türkiye Yunanistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı ve Gümülcine merkezli Trakya İşadamları Derneği (TİAD) Başkanlığını yapan Levent Sadık Ahmet ile birlikte TİAD yöneticileri, Bursa protokolü ve iş dünyasıyla bir araya geldi.

Mercure Otel'de gerçekleşen toplantıya; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Geçmiş Dönem Bursa Milletvekili Önder Matlı, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim'in yanı sıra Bursa'da faaliyet gösteren Balkan kökenli derneklerin yöneticileri ve iş adamları katıldı.

"Önceliğimiz hep Balkan kökenli kardeşlerimiz oldu"

Toplantının açılışında konuşan BATISİAD Başkanı Ahmet Er şunları söyledi: "BATISİAD olarak kurulduğumuz günden bu yana düzenlediğimiz pek çok etkinlikte, faaliyette, iyi günde, kötü günde önceliğimiz hep Balkan kökenli kardeşlerimiz oldu. Sadece bizim değil, Sayın Bakanım da, Sayın Milletvekillerimizde de, Sayın Başkanlarımızda da hep aynı doğrultuda çalıştığını biliyoruz. Bu sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını BATISİAD heyeti olarak Gümülcine'de oradaki kardeşlerimizle birlikte kutlamıştık. Bugün de onları Bursa'mızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Dün önce dernek merkezimizde uzun bir görüşme ve toplantı yaptık. İşbirliği imkânlarımızı değerlendirdik. Arkasından BALKANTÜRKSİAD'ı ziyarete gittik. Daha sonra Panorama Fetih Müzesini gezdik ve son olarak bu toplantıyı tertipledik. Kısacası verimli ve güzel bir iş birliğine imza attık."

"Ticaretin sosyal ve kültürel bağı arttırıyor"

Ticaretin sosyal ve kültürel bağı arttırdığına vurgu yapan Geçmiş Dönem Bursa Milletvekili Önder Matlı da "Dünyada kültürel etkileşimlerin sağlanmasında en temel unsur tarih boyunca ticaret olmuştur. Ticaretin gelişmesi dünya medeniyetlerinin gelişip kaynaşmasına vesiledir. Gelecek nesillerimizin ata topraklarını unutmaması, oralardan vazgeçmemesi için bu tip organizasyonların önemi büyük. BATISİAD'ı önemsiyoruz. Çünkü ata topraklarıyla ülkemiz arasındaki bağı arttırma adına yapılan tüm girişimleri takdir ediyorum. İnşallah bizler de dış ticaretimizi daha da geliştirerek oralarda daha da etkili olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bursa'nın geçen yıl 12 balkan ülkesine yaptığı ihracat 1,2 milyar dolar"

Bursa'nın Balkan ülkelerine yaptığı ihracatın önemli olduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise "Balkanlarla 650 yıllık bir geçmişe uzanan bu kuvvetli bağlarımız sayesinde ilişkilerimiz hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye ve Balkanlar arasındaki işbirliğini derinleştirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. Ülkemizin son 16 yılda büyüyen ekonomisine paralel olarak Balkanlardaki ekonomik faaliyetleri de artış gösterdi. 2002 yılında Balkan ülkeleriyle 3,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz, 2017 yılı itibariyle 17 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Bursa, Balkanlarla ilişkilerimizin geliştirilmesinde başı çeken kentler arasında yer alıyor. Bursa'nın geçen yıl 12 balkan ülkesine yaptığı ihracat 1,2 milyar dolar oldu. Odamız başta olmak üzere BATISİAD, BALKANTÜRKSİAD, RUMELİSİAD gibi çok önemli kurumlarımız ve derneklerimiz ilişkilerimizin daha ileriye taşınması için çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yönü bu tarafa dönük olan toplumlar için Türkiye önemli bir ülke"

Bursa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında 500 milyar dolara ulaşma hedefindeki önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise şunları söyledi: "Bursa'mız ihracat ve yüksek teknoloji üretimiyle öne çıkan bir şehrimiz. Bursa ülkemizin kalkınmasına ciddi katkısı olan bir cazibe kenti. O yüzden bu hedefe büyük katkı verecek bir şehir. Batı Trakyalı iş adamları çeşitli nedenlerle buraya geldiler ama burada bir şekilde iş güç sahibi oldular, büyüdüler. TİAD Başkanlığını yapan Levent Sadık Ahmet ile birlikte TİAD yöneticilerinin de buraya göçmüş ve başarılı olmuş Balkan göçmenleri gibi, orada başarılı olacaklarına inanıyoruz. Bu girişimlerin çoğalmasını istiyoruz. Yönü bu tarafa dönük olan toplumlar için Türkiye önemli bir ülke. Kafkaslarla, Orta Asya ile Balkanlarla bağımızı kuvvetlendirmenin yegâne yolu ticarettir. Bunu geliştirmeye devam etmeliyiz."

"Bu çalışmaların Bursa'ya ve Balkan coğrafyamıza katkısı olacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Türkiye'nin Kafkaslarda da Balkanlarda da Orta doğu ve Afrika'da bile kuvvetli bağları var. İş adamı gezmeli dolaşmalı. Gezen kurt aç kalmaz misali, bu tip etkileşim ve bilgi paylaşımlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da Bakanlarımız da bizler de sürekli geziyor yeni iş birlikleri arıyoruz. Derneklerimizin de yaptığı çalışmalar, bu işi ateşleyen önemli unsurlardır. Bu çalışmaların Bursa'ya ve Balkan coğrafyamıza katkısı olacaktır" dedi.

"Bizim işimiz ticari diplomasi"

DEİK Türkiye Yunanistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı ve Trakya İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet ise şunları söyledi: "2 gün Bursa'da farklı temaslarda bulunduk. Çok duygusal anlar da yaşadık. Bizler için çok verimli geçti. TİAD kurulması gereken bir kurumdu ve adeta bir eksiği tamamladı. Aramızdan çıkmış birçok kişi siyasette, iş dünyasında ve daha birçok önemli yerlerde faaliyet gösteriyor. Birbirimizin değerini daha iyi bilmemiz gerekir. Bizim işimiz ticari diplomasi. Din, dil, ırk ayırmaksınız bu yola çıktık. İyi niyet taşıyan herkese kapımız açıktır. Bizler sizler için oradayız bize güvenebilirsiniz. Bizler Avrupa'ya açılan az kapıdan biriyiz. Bizler yüzyıllardır ata topraklarında oraları beklemekteyiz. Bu çok kolay bir mücadele değil. Bugünden yarına bunu kimse değiştiremez. Daha fazla ticaret daha fazla güç birliği yapalım."

"Organizasyon olarak baktığımızda gerçekten güçlü bir altyapıya sahibiz"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi: "Batı Trakya'da yaşayan insanlarımız emanet edildikleri tarihten itibaren ne yazık ki hiçbir dönem istedikleri konfor ve standartlara kavuşamadılar. Dünyanın birçok yerinde Batı Trakyalı yaşıyor. İngiltere, Almanya ve Amerika'da derneğimiz var. Organizasyon olarak baktığımızda gerçekten güçlü bir altyapıya sahibiz. Ama sürekli üzerine koymaya devam etmeliyiz. Balkanlardan Bursa'ya göçen insanlarımız onuruyla çalışarak sabrederek çok önemli iş adamları oldu. Baktığımız zaman Bursa'da ilk sanayicilerden sayacağımız birçok sanayicimiz var. Çok şükür doğru çalışıyor işimizi iyi yapıyor ve aza kanaat etmeyi de biliyoruz. Zor günler geçirdik ama çok şükür artık daha iyi durumdayız."

Program sonunda DEİK Türkiye Yunanistan İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı ve Trakya İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Levent Sadık Ahmet tarafından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'na plaket takdim edildi.