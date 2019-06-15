15.06.2019 17:57
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Batmak üzere olana jet-ski'den atlayan 2 kişi kurtarıldı

Batmak üzere olana jet-ski

BURSA'da İznik Gölü'nde su alıp batmaya başlayan jet- ski'den atlayan 2 arkadaş, jandarma tarafından kurtarıldı.

BURSA'da İznik Gölü'nde su alıp batmaya başlayan jet- ski'den atlayan 2 arkadaş, jandarma tarafından kurtarıldı.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nde meydana geldi. Murat Y. ve Ali M. kendilerine ait olan jet-ski ile göle açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan jet-ski batmaya başladı. İkili de göle atladı. İskeledeki vatandaşlar, durumu fark edip, jandarmaya haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler ile özel tekneleriyle yardıma koşan vatandaşlar, kıyıdan 60 metre uzaklıkta mahsur kalan Murat Y. ve Ali M.'yi kurtarmak için seferber oldu.
Can yeleği atılan Murat Y. ve Ali M., tekneye çekildi. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi, karaya çıkarılırken, batmak üzere olan jet-ski, özel bir tekne tarafından kıyıya çekildi.


- İznik
Kaynak: DHA
İznik Gölü, Jandarma, İznik, Güncel

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