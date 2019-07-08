08.07.2019 21:27
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Batmakta olan yattaki 7 kişi kurtarıldı

Batmakta olan yattaki 7 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi Toprak Adası önlerinde içinde 7 kişi bulunan bir yatın batmakta olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Yatın kurtarma botunda bekleyen 7 kişi ekipler tarafından kurtarılarak Çeşme Limanı'na götürüldü.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yatın bölgede bulunan başka bir tekne tarafından Çeşme Limanı'na çekildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
İzmir, Çeşme, Güncel

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