BATMAN 3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı

3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve 3 kez duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Hanım Nur Altun (2), kaldırıldığı hastanene...

22.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:26
3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve 3 kez duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Hanım Nur Altun (2), kaldırıldığı hastanene hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün meydana geldi. Evlerinin yakınında oyun oynayan Hanım Nur Altun, dengesini kaybedip, hayvanların su içmesi için yapılan havuza düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılıp Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Hanım Nur, ilk müdahale ve duran kalbi çalıştırıldıktan sonra ambulansla Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da duran kalbi ikinci kez çalıştırılan Hanım Nur, özel bir hastaneye sevk edildi. Minik Hanım Nur'un, üçüncü kez duran kalbi çalıştırıldı ancak dün akşam kurtarılamadı. Çocuğun cesedi yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. BATMAN 3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Haberler››Güncel››BATMAN 3 kez duran kalbi çalıştırılan minik Hanım Nur, yaşama tutunamadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Bursa ve İstanbul'daki hırsızlık operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber 14:38: Beşiktaş'ta maske takmayanlara ceza yağdı - Haber 14:37: Son dakika haberi: Başakşehir Belediyesi vektörlerle mücadelede öncü - Haber 14:37: MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR - Haber 14:37: Dominik'te öldürülen kameramanın annesi, oğlunun telefonunu arıyor - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler