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Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak

Batman AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatınca depremzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı.

10.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:16Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak
AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatınca depremzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı.
Merkezi 'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanlığı, "Bir Oyuncak Çok Tebessüm" adı ile oyuncak kampanyası başlattı.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç, depremden çocukların çok etkilendiğini belirterek, amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.
"Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen kardeşlerimizi bir nebze de olsa mutlu etmek için oyuncak topluyoruz." diyen Genç, herkesten destek beklediklerini belirtti.
Genç, kampanya kapsamında toplanan oyuncakların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacağını aktardı.

AK Parti, Elazığ, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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