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Batman atatürk, batman'da anıldı

Atatürk, Batman'da anıldıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:09
Atatürk, 'da anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle valilik bahçesinde anma töreni düzenlendi. Törende Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve Belediye Başkan Vekili İsmail Gönül, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya indirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla burada son bulan tören, kültür merkezinde devam etti. Buradaki törende Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimleri sergilendi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Törenin ardından Batman Valisi Hulusi Şahin, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Batman atatürk, batman'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: DHA


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