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Batman Barajından su tahliyesi yapılacak

Batman Valiliği Batman Barajından su tahliyesi yapılacağını bildirdi.

24.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:32
Batman Barajından su tahliyesi yapılacak
Batman Valiliği Batman Barajından su tahliyesi yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde düşen yoğun yağış nedeniyle Batman Barajında biriken suyun Batman çayı yatağına bırakılması ihtimaline karşı vatandaşların dere yatağından uzak durması uyarısında bulunuldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Söz konusu barajdan işletme programları çerçevesinde zaruri hallerde kontrollü olarak su tahliyesi yapılacaktır. Zorunlu olarak yapılacak tahliye işlemleri esnasında can ve mal kaybının önlenmesi açısından özellikle nehir yatakları etrafındaki yerleşim birimlerinin dikkatli olması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler : Batman Valiliği, Batman, Güncel

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