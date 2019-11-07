Haberler » Güncel » Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

Batmanlı çocuklara kıyafet yardımıİstanbul'da yaşayan Batmanlı internet kafe sahiplerinin Türkiye genelinde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 500 mont ve bot, Batmanlı çocuklara gönderildi.

07.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09
Batmanlı çocuklara kıyafet yardımı
İstanbul'da yaşayan Batmanlı internet kafe sahiplerinin Türkiye genelinde başlattığı kampanya kapsamında toplanan 500 mont ve bot, Batmanlı çocuklara gönderildi.
İstanbul'da bir grup Batmanlı internet kafe sahipleri, 'Çocuklar üşümesin, kış gelmeden biz geldik? kampanyasıyla Türkiye genelinde 500 mont ve botu, Batmanlı çocuklar için topladı.
İstanbul'daki internet kafe sahipleri Ayhan Çabas, Engin Yüce ve İlhan Taşkıran'ın öncülüğünde düzenlenen kampanyada elde edilen mont ve botların, Batmanlı çocuklara dağıtımı başlandı. Kampanyanın yürütücülerinden Engin Yüce, topladıkları mont ve botları Batman'daki köy çocuklarına ulaştıracaklarını ifade ederek, Çocuklar üşümesin, 'Kış gelmeden biz geldik' projesi kapsamında Batman merkez ve köylerindeki çocuklar için 500 mont ve bot yardımını yapıyoruz. Türkiye'deki internet kafelerin destek verdiği kampanyanın ilk ayağını Batmanlı çocuklara destek olmakla başladık. Bu projenin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir kuruma bağlı olmadan kendi bünyemizde Türkiye'deki internet kafe sahiplerinin birlikte topladığımız yardımı dağıtıyoruz dedi.
Batman-batmanlı çocuklara kıyafet yardımı

İstanbul, Türkiye, Batman, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   Banyosuna gizli kamera koydu: Eşi yakaladı
17:40   Alman Savunma Bakanı ülkesinin yeni güvenlik politikalarını tartışmaya açtı
17:40   Nijerya'da 15 milyon çocuk acil yardım bekliyor
17:39   İSTANBUL VALİLİĞİ: TÜM OLGULARDA SAPTANAN SİYANÜR DÜZEYLERİ ÖLDÜRÜCÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR
17:33   Emlak Vergisinde Son Gün 30 Kasım
17:23   Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"
17:21   Gezi parkı eylemlerinde polise taş atan YPG'li iki terörist Suriye'de öldürüldü
16:49   Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil
16:47   Çinli ICBC, İstanbul Tower 205'i 594 milyon dolara satın aldı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 17:41:30