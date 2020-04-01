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Batman Belediyesi 98 temizlik işçisi aldı

Batman Belediyesi, 98 temizlik işçisi aldı.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
Batman Belediyesi 98 temizlik işçisi aldı
Batman Belediyesi, 98 temizlik işçisi aldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Batman Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak çalıştırılmak üzere İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden başvuruları alınan 120 personelden arşiv soruşturması tamamlanan 98 personelin sözleşmeleri gerçekleştirilerek iş başı yapmaları sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan güvenlik soruşturmasının ardından işe başlamalarında herhangi bir engel bulunmaması halinde 22 personelin de en kısa zamanda iş başı yapmaları bekleniyor." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Belediyesi, Güncel
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