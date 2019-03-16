Batman Belediyesi Başkan Vekili Aksoy, Hakkındaki İddiaları Yalanladı!

Batman Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy, Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Alo Tevşo Semt Pazarı tanıtım toplantısında ortaya atılan bazı iddiaları sert dille yalanladı.

Aksoy, Belediye'nin borçları ile zırhlı araçla ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili, 2,5 yılda yaptığı tüm çalışmalarda belediyenin borcunun 35 Milyon TL azaldığını ve makam aracının Belediye ait olmadığını söyledi.

"BELEDİYENİN HESABI KİTABI AÇIK"

Aksoy "Göreve geldiğimizde 18 Milyon TL borcu vardı ve kasada 1 TL yoktu. Daha önceki belediyelere gelen paradan 1 lira fazla gelmemiş. İçinde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, doğrudan bizim belediyeye yansıdı. Belediyenin hesabı kitabı açıktır. İsteyen herkes gelir muhasebesini alır. Biz görevi 2016 yılında devraldık. Tüm yatırımlara rağmen borçlarımız toplamda 35 Milyon TL azaldı. Geçen sene yaklaşık 10 Bin öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Aracı satacağız gibi açıklama yapılmış. Bu durumu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bu arabayı satabilmesi için bu arabanın belediyeye ait olması gerekiyor. Bu araba belediyenin değil. Belediyede her şey için bütçe çıkmıştır bir de başkanın makam odası için bütçe çıkmamıştır. Bu araba bakanlığın da değil. Bu araba Mercedes firmasından kiralanmıştır. Kiralanma sebebi de daha lüks araca binme ihtiyacı değildir. Güvenlik amaçlıdır. Biz de bu arabaya binerken zaten çok mutlu olmadık. Ama bu araç belediyenin değil dolayısıyla satamaz. Halkımız sağduyuludur. Her şeyin farkındadır. Halkımız aptal değildir, ferasetlidir, akıllıdır" dedi.

Kaynak: Batman Sonsöz Gazetesi