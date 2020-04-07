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Batman Belediyesi iş yerlerinden 3 aylık kira bedelini almayacak

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken esnafa destek olmak için belediyeye ait 54 iş yerlerinden mart, nisan ve mayıs ayı kira bedellerinin alınmayacağını bildirdi.

07.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:40
Batman Belediyesi iş yerlerinden 3 aylık kira bedelini almayacak
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken esnafa destek olmak için belediyeye ait 54 iş yerlerinden mart, nisan ve mayıs ayı kira bedellerinin alınmayacağını bildirdi.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir koronavirüsten dolayı toplumsal yaşamın ciddi darbe aldığını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirtti.

Ticari olarak birçok sektörün sıkıntıya düştüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Özellikle bazı sektörler çok ciddi sıkıntılara girdi. Biz de Batman Belediyesi olarak bu sıkıntı içerisinde olan esnafımıza bir nebze olsun yardımcı olabilmek için belediye mülkünde kiracı 54 iş yerimizin mart, nisan ve mayıs ayında kiralarından feragat ediyoruz. Belediye olarak kiracılarımızın bu ekonomik sıkıntılarına bu şekilde bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışacağız. Esnafımızın yanında olmamız lazım. Mülk sahiplerinin de bu hususta esnafımızla bir arada hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Batman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Batman Belediyesi iş yerlerinden 3 aylık kira bedelini almayacak - Haberler

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