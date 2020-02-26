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Batman Belediyesi'nde işten çıkarılan 67 işçi mahkeme kararıyla işlerine iade edildi

Batman Belediyesi tarafından kayyum döneminde işe alınan ve bir kısmı 27 Aralık 2019, bir kısmı da 8 Ocak 2020 tarihinde işten çıkarılan 67 sözleşmeli personel, Batman İdare Mahkemesi'nce işe iade edildi.

26.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:04Batman Belediyesi'nde işten çıkarılan 67 işçi mahkeme kararıyla işlerine iade edildi
Belediyesi tarafından kayyum döneminde işe alınan ve bir kısmı 27 2019, bir kısmı da 8 Ocak 2020 tarihinde işten çıkarılan 67 sözleşmeli personel, Batman İdare Mahkemesi'nce işe iade edildi.

Batman İdare Mahkemesi'nin 25 Şubat tarihli yürütmenin durdurulması kararıyla işe iade edilen personeller mühendis, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, sosyolog, psikolog, eğitmen, diyetisyen, ekonomist, biyolog, veteriner hekim ve teknikerlerden oluşuyor. İşten çıkartılan sözleşmeli personeller kayyum döneminde işe alınmıştı. - BATMAN

Batman Belediyesi, Aralık, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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