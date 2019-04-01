Batman Belediyesini Dr. Mehmet Demir Kazandı

<a class='keyword' href='/batman/' title='Batman'>Batman</a> Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre <a class='keyword' href='/hdp/' title='HDP'>HDP</a> Batman Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-demir/' title='Mehmet Demir'>Mehmet Demir</a> kazandı.<br><br>Batman'da kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin Adayı <a class='keyword' href='/mehmet-demir/' title='Mehmet Demir'>Mehmet Demir</a> 107 bin 415, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Adayı Murat Güneştekin ise 46 bin 779 oy aldı. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/icisleri-bakanligi/' title='İçişleri Bakanlığı'>İçişleri Bakanlığı</a> tarafından görevden alınan ve HDP tarafından aday adayı olarak gösterilen <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sabri-ozdemir/' title='Sabri Özdemir'>Sabri Özdemir</a>'in daha önce yargılandığı davalardan 3 yılın üzerinde ceza alması sonrası <a class='keyword' href='/sabri-ozdemir/' title='Sabri Özdemir'>Sabri Özdemir</a>'in yerine aday gösterilen Dr. Mehmet Demir, kesin olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesinin HDP'li yeni belediye başkanı oldu. - BATMAN