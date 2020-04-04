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Batman Bilim ve Sanat Merkezi sağlıkçılar için siperli maske üretiyor

Batman Bilim ve Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için siperli maske üretiyor.

04.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:51
Batman Bilim ve Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için siperli maske üretiyor.
Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğretmenler sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla antibakteriyel maddelerden maske üretimi yapıyor.
Hazırlanan maskeler sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.
"Sağlık çalışanlarımız bu virüsle canla başla mücadele ediyor"
Batman Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Kamuran Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siperli maske üretimini 4 gönüllü öğretmenle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mekatronik atölyesinde 3D yazıcılarla ürettikleri siperlikleri antibakteriyel maddelerden imal ettiklerini ifade eden Aldemir, her bir maskenin üretiminin yaklaşık 4 saat sürdüğünü belirtti.
Ürettikleri maskelerin dezenfekte edilerek uzun süreli kullanılabilme özelliğine sahip olduğuna işaret eden Aldemir, "Sağlık çalışanlarımız bu virüsle canla başla mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanlarına destek olmak için maske yapıyoruz." dedi.
Batman Bölge Devlet Hastanesindeki doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının bu maskeleri kullandığını aktaran Aldemir, üretimin ay sonuna kadar devam etmesinin planlandığını kaydetti.
"Üretimimiz salgının durumuna göre devam edecek. Eğer salgın devam ederse biz de maskeleri üretmeye devam edeceğiz." diyen Aldemir, koronavirüs salgınının en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu dile getirdi.
Aldemir, vatandaşların da bu süreçte evlerinde kalarak hem sağlıklarını koruyup hem de sağlık çalışanlarına yardımcı olabileceklerini belirtti. Batman Bilim ve Sanat Merkezi sağlıkçılar için siperli maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Batman, Güncel

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Batman Bilim ve Sanat Merkezi sağlıkçılar için siperli maske üretiyor
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