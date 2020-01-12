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Batman bu köyde kimse sigara içmiyor

Bu köyde kimse sigara içmiyorBATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.

12.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:54
Bu köyde kimse sigara içmiyor
BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünün sakinleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki çağrısını dikkate alarak 6 yıl önce sigara içmeyi bıraktı.
ilçesine bağlı 20 hane 110 nüfuslu Güzelöz köyünde kimse sigara içmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyetini ve çağrılarını dikkate alan köy sakinleri, aldıkları ortak kararla 6 yıl önce sigaraya içmeyi bıraktı. Sigaraya bırakan köy sakinleri, şimdilerde sağlıklı yaşam için sürekli yapıyor.
Güzelöz Muhtarı Hüseyin Şahin, Bu köyde yıllardır kimse sigara içmiyor. Dedelerimiz ve babam eskiden sigara içiyorlardı. Ölmeden önce bize tembih ettiler sigaranın hiçbir faydasının olmadığını ve çok zararlı bir söylediler. Biz de hem dedelerimizin nasihatlerine hem de Cumhurbaşkanı'mızın sigara konusundaki hassasiyeti dikkate alıp 6 yıl önce sigarayı bırakma kararı aldık dedi.
Batman bu köyde kimse sigara içmiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gercüş, Güncel

Kaynak: DHA


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