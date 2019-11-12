Haberler » Güncel » Batman Çayı'na düşen balıkçı aranıyor - Haber

Batman Çayı'na düşen balıkçı aranıyor

Batman'da balık tutmak için gittiği Batman Çayı'nda suya düşerek kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı.

12.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:20Batman Çayı'na düşen balıkçı aranıyor
'da balık tutmak için gittiği Batman Çayı'nda suya düşerek kaybolan kişi için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Bıçakçı köyü yakınlarında arkadaşlarıyla Batman Çayı'nda balık tutmaya çalıştığı sırada suya düşerek kaybolan Süleyman Şahin'i bulmak için başlatılan ancak havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan Şahin'in bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, belediye dalgıç ekipleri ile jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri su altında ve çevrede çalışma yürütüyor.

Çay kenarında çalışmaları izleyen yakınları ise Şahin'in bir an önce bulunmasını bekliyor.

Batman'da arkadaşlarıyla balık tutmak için Batman Çayı'na giden Süleyman Şahin, dengesini kaybederek suya düşmüş, durumun bildirilmesi üzerine çayda arama çalışması başlatılmış ancak havanın kararması üzerine çalışmalara ara verilmişti.

Süleyman Şahin, Batman, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Siirt'te bin 300 öğrenci aynı anda kitap okudu
12:51 BAĞCILAR'DA MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI (2) (Aktüel görüntüler)
12:51 VALİ YERLİKAYA'DAN ÖLEN ESKİ İNGİLİZ SUBAYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (1)
12:46 Başkan Özcan ADÜ'lü öğrencilerle buluştu
12:51 Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:53:27