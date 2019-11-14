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Batman Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Batman'da balık tutarken çaya düşen kişiyi arama çalışmaları, "drone" desteğiyle havadan da sürdürülüyor.

14.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10
'da balık tutarken çaya düşen kişiyi arama çalışmaları, "drone" desteğiyle havadan da sürdürülüyor.
Bıçakçı köyü yakınlarındaki Batman Çayı kıyısında 11 Kasım'da arkadaşlarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Süleyman Çelik'in (19) bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Arama çalışmaları kapsamında, Batman Barajı'nın kapakları kapatılarak su seviyesi düşürüldü.
Çalışmalar, AFAD personeli, Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerince, yaklaşık 15 kilometrelik alanda vatandaşların da desteğiyle yürütülüyor.
Botlarla ve su altında yürütülen çalışmalara, "drone" ile havadan da destek veriliyor.
Çelik'in yakınları ise bölgede bekleyişini sürdürüyor.
Batman Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Süleyman Çelik, Batman, Güncel

Kaynak: AA


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