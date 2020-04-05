Batman Cezaevi’ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit

Batman M Tipi Cezaevi'nde Adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verilmiş, zırhlı araçlar ve TOMA'lar ve çok sayıda ambulans sevk edilmişti. Olaylar sonrası açıklama yapan Batman Başsavcılığı, Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığıyla ilgili iddiaları yalanladı. Açıklamada olayın münferit olduğu ifade edildi.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Batman Başsavcılığı, "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamasında, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğünü duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı duyan mahkum yakınları olay yerine gelirken, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayın kontrol altına alındığı ve koğuşların tahliye edildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli mahkumların kaldığı koğuşlarda yangın çıkmıştı. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, "İnfaz yasasından yararlanamadıkları için bazı adli tutuklular koğuşlarda yangın çıkarmışlar" demişti. Ayrıca Batman Barosu ise, mahkumların protestoyu sona erdirmeye ikna edildiğini ve koğuşların boşaltıldığı duyurdu.

İşte olay yerinden diğer görüntüler: