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Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı

Batman M Tipi Cezaevi'nde adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verildi. Ardından cezaevinde bulunanların yakınları, cezaevinin önüne gelerek yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığa müdahale edince kısa süreli gerginlik meydana geldi. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.

05.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:14

Batman M Tipi Cezaevi'nde Adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verildi. Koğuşun ateşe verilmesi sonrası mahkum yakınları cezaevinin önünde toplanarak yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçleri, cezaevi önündeki öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale edince kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Olaylar sonrası açıklama yapan Batman Başsavcılığı, Batman M Tipi Cezaevi'nde isyan çıktığıyla ilgili iddiaları yalanladı. Açıklamada olayın münferit olduğu ifade edildi.

CAN KAYBI VE YARALANAN YOK

Batman Başsavcılığı, "Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde, bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olay meydana gelmiştir. Olay kontrol altına alınmış olup, ceza İnfaz kurumu normal işleyişine dönmüştür. Olay nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bulunmamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamasında, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğünü duyurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN MÜDAHALE

Mahkumların serbest bırakılması için cezaevi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik meydana geldi. Güvenlik güçleri, duyurulara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli mahkumların kaldığı koğuşlarda yangın çıkmıştı. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, "İnfaz yasasından yararlanamadıkları için bazı adli tutuklular koğuşlarda yangın çıkarmışlar" demişti. Ayrıca Batman Barosu ise, mahkumların protestoyu sona erdirmeye ikna edildiğini ve koğuşların boşaltıldığı duyurdu.

Batman Cezaevi’nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Etiketler: Batman, Güncel

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Dün gece Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı

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