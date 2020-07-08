BATMAN Çoban, av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

Çoban, av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vuran çoban Mazlum Özdemir (16), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mazlum Özdemir, hayvanlarını otlatırken, av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Özdemir'in koluna isabet etti. Silah sesini duyan köylüler, Özdemir'in olduğu bölge gitti. Özdemir'i kanlar içinde gören köylüler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolun engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyince, köylüler Özdemir'i taşıyarak ambulansa getirdi.

Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, buradaki müdahalesinin ardından da Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.