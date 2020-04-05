Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Batman Cumhuriyet Başsavcılığından M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olaya ilişkin açıklama...

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

05.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:44
Batman Cumhuriyet Başsavcılığından M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olaya ilişkin açıklama...
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.
"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.
Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Batman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Batman Cumhuriyet Başsavcılığından M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olaya ilişkin açıklama... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:48: Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı - Haber 00:48: Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak - Haber 00:46: Fas'ta, Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki - Haber 00:42: Denizli'de mantar toplarken dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Haber 00:39: Turgutlulu gencin videosu sosyal medyayı karıştırdı - Haber 00:09: Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit - Haber 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler 23:50: Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı - Haber 23:20: Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı - Haber 22:45: Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları görmüyorlar - Haber 22:01: Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı - Haber