Batman'da 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Batman'da 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
29.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:00
Batman 'da 1 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram satışa hazır 265 paket esrar ele geçirdi.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı operasyonda 1 kilo 700 gram satışa hazır 265 paket esrar ele geçirdi.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Kaynak: AA