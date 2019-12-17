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Batman'da 10 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi tarafından kentteki 10 bin 500 ihtiyaç sahibi 8. sınıf öğrencisine yardımcı kaynak kitap desteği sunuldu.

17.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:49
İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi tarafından kentteki 10 bin 500 ihtiyaç sahibi 8. sınıf öğrencisine yardımcı kaynak kitap desteği sunuldu.
Hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 10 bin 500 yardımcı kaynak kitap İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesine gönderildi.
Kitaplar dernek yönetimi tarafından belirlenen 10 bin 500 öğrenciye ulaştırıldı.
Seyitler İmam Hatip Ortaokulu'na giden dernek gönüllüleri, öğrencilere kitapları dağıttı.
Kaynak kitap desteği sunulmasından mutluluk duyduğunu belirten 8. sınıf öğrencisi Ayşegül Taş, hedefinin Galatasaray Lisesi olduğunu söyledi.
İHH İnsani Yardım Derneği Batman Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Göksel Onat, derneğin gıda ve insani yardımlar dışında eğitim yardımlarının da olduğunu söyledi.
8. sınıf öğrencilerine daha iyi liselere yerleşmeleri için kaynak kitap yardımında bulunduklarını ifade eden Onat, şunları kaydetti:
"Özellikle kitaba erişimi olmayan öğrencilerimize yönelik çalışma başlattık. Vakfımız bünyesinde bu yıl 10 bin 500 kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık. Bu kitaplarımız daha çok sınavlara hazırlık kitapları. Bu kitapların öğrencilerimizin, hedefledikleri alanda başarılı olmalarına faydalı olacağını düşündük. Yardımlarımızı sürdüreceğiz."
Batman'da 10 bin öğrenciye kaynak kitap desteği

Batman, İHH, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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