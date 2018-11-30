Batman'da 10 kilogram esrar ele geçirildi.<br><br>Alınan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonu ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olaya karıştığı değerlendirilen bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenledi.<br><br>Operasyonda 10 kilogram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 gram eroin, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. </br><br><br>Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.