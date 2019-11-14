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Batman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da, 2 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.

14.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:38Batman'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
'da, 2 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.,

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 2 ayrı suçtan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan yakalama çalışmaları neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 12 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş olup ardından cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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