Batman’da ’112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi

Batman'da acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Batman'daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali Hulusi Şahin'in ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi.

İlk etapta jandarma ve itfaiye birimlerinin görev yapacağı merkezde sağlık, AFAD ve emniyet personeli de vatandaşların çağrılarına yanıt verecek.

Çağrı merkezi, Türkçe ve Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde hizmet sağlayacak.

Bu kapsamda merkeze yapılan ilk ihbar Binatlı kırsal mahallesinden geldi. Mahalledeki anız yangınıyla ilgili yardım çağrısına yanıt veren Vali Şahin, vatandaşın ihbarını ilgili birimlere yönlendirdi.

Bütün acil çağrıların 112 numarasıyla tek çatı altında birleştirildiğini belirten Şahin, "112 numarasıyla vatandaşımız, itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, orman ve AFAD'la ilgili acil durumları hızlı bir şekilde çağrı merkezine iletebilecek ve ekiplerimiz de hızlı bir şekilde oluşan acil duruma müdahale edecek." dedi.