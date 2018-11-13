Batman'da 2 Bin Fidan Dikildi

Batman İl Sağlık Müdürlüğü
ve Orman İşletme Müdürlüğünce 2 bin fidan dikildi.
"Her Doğuma Bir Fidan Projesi" kapsamında Batman Üniversitesi
Batı Raman Kampüs alanında 2 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.
İl Sağlık Müdürü Osman Sünger, yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin birçok sağlık problemine neden olduğunu belirterek, hava kirliliğinin önlenmesinde ağaçların çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
"Ormanlar en değerli milli servetlerdendir." diyen Sünger, daha yeşil ve temiz bir gelecek bırakma adına her doğuma bir fidan dikmek adına protokol imzalandığını aktardı.
Sünger, "Böylece gelecek nesillere daha yeşil bir Batman bırakacağız. Bu etkinlik her yıl devam edecek." dedi.
Etkinliğe, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.