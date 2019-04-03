03 Nisan 2019, 14:29
»»

Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde, geçen pazartesi gününden bu yana kayıp olan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'dan acı haber geldi. Küçük Fatih'in Bekirhan Deresi kenarında cansız bedeni bulundu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, geçen pazartesi gününden bu yana kayıp Fatih Aktoğa'dan (3), acı haber geldi. Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu.

AİLESİ FATİH'İ BULAMADI

Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa Ailesi, önceki gün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokaklarda çocuklarını arayan aile bireyleri, Fatih'i bulamadı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği 100 kişilik ekip, karadan ve havadan arama çalışması yaptı. Fatih'in bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.

DERE KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İki gündür drone da kullanılarak aranan Fatih Aktoğa'dan bugün acı haber geldi. Saat 13.00 sıralarında Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu. Fatih'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kozluk, Batman, Fatih, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (5)
BOZKURT : vay kuzucuk vayyy :((
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YUCEL: Allah ailesine sabırlar versin.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ABİDİN: gercekten cok üzüldüm bu masum a. Mekani cennet olsun, ailesine rabbimin sabiri ve kudreti üzerlerinde olsun bu zor günler icin. basiniz sagolsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KIMO: Çocuklar asla ihmale gelmez. Allah ailesine sabır versin, çok acı bir durum.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SABIR: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel çocuk, Allah ailesinede sabır versin, evlat acısı nedir çok iyi bilirim
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz