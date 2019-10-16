Haberler » Güncel » Batman'da 236 adet tarihi sikke ele geçirildi

Batman'da 236 adet tarihi sikke ele geçirildi

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 236 adet tarihi sikke ele geçirildi.

16.10.2019 15:00Batman'da 236 adet tarihi sikke ele geçirildi
Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 236 adet tarihi sikke ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda farklı dönemlere ait 236 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(EA-YRT-CC-Y)

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Gıda Günü etkinliği
16:16 İzmir gıda mühendisleri odası denetimlerin arttırılmasını istedi
16:16 Spor kadın golbol milli takımı'nda hedef 2020 tokyo'da altın madalya
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay
16:15 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:10 Kaymakam Gözlet'ten okul inşaatında inceleme
16:14 Barış Pınarı Harekatı'na destek
16.10.2019 16:17:39