Haberler» 3. Sayfa» Haber

Batman'da 274 kilo nargile tütünü ele geçirildi

Batman'da durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 273 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

28.08.2019 13:26 Batman'da 274 kilo nargile tütünü ele geçirildi
Batman'da durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 273 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayda 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir araca düzenlenen operasyon sonucunda 273 kilo 900 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğümüzde işlemleri ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:44   Besni'de traktör devrildi: 2 yaralı
13:43   Yangında, ağaçlar zarar gördü
13:39   Aranan şahıs yakalandı
13:34   Arkadaşları tarafından darp edilen kişi öldü
13:31   İş yerinde çalıntı araç motorları bulunan şahıs gözaltına alındı
13:29   70 yaşındaki taciz şüphelisi tutuklandı
13:28   Siirt'te genç kızı yılan ısırdı