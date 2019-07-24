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Batman'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak...

24.07.2019 15:50 Batman'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman'da iki farklı ikamete düzenlenen operasyon sonucunda toplam 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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