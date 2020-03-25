Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı - Haberler

Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman Güney çevre yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası mobeseye yansıdı.

25.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:13
Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı
Batman Güney çevre yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası mobeseye yansıdı.

29 Ocak'ta Balpınar Belde Belediyesine ait 72 EN 907 plakalı bir çöp kamyonu ile çevre yolunda seyreden 26 VL 647 plakalı hafif ticari aracın karıştığı kaza, mobeseye yansıdı. Çöp kamyonu virajı alamayarak sıkıştırdığı ticari araç ile çarpıştı. Ticari araç şarampolde asılı kalırken, kamyonun takla attığı kazada 3 kişi yaralanmıştı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Batman, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:57: "Virüs kadar korkusu da tedavi gerektiriyor" - Haberler 12:56: 17 yaşındaki Ahmet'ten 5 gündür haber alınamıyor - Haberler 12:56: Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haberler 12:54: (Özel) Baca yüzünden yangın çıktı, apartman sakinleri kavga etti - Haberler 12:54: Adıyaman'a giriş ve çıkışlarda 'korona' kontrolü - Haberler 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 12:43: Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor - Haberler 12:14: Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil - Haberler 11:57: Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim - Haberler 11:51: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi - Haberler 11:44: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın